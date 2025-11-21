عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات آلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.
ومنعت قوات الاحتلال العشرات من الشبان من الوصول إلى الأقصى لأداء صلاة الجمعة، ما اضطرهم إلى أداء الصلاة في ساحة الغزالي أمام باب الأسباط.
-
أخبار متعلقة
-
الرئاسة الفلسطينية تحذر من اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية
-
الاحتلال يجدد قصفه على أنحاء متفرقة في قطاع غزة
-
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غرب نابلس
-
الأمم المتحدة: استشهاد 67 طفلاً في غزة منذ وقف اطلاق النار
-
إصابة 4 أطفال بجروح جراء إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلة باتجاههم شمال غزة
-
أكثر من 300 شهيد و700 جريح منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على رفح
-
الاتحاد الأوروبي يخصص 88 مليون يورو كمساعدات للسلطة الفلسطينية