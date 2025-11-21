عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، رغم تشديدات وقيود قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات آلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.