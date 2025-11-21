ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الجمعة إنه يرى أن الخطة المدعومة من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا ما هي إلا قائمة بالنقاط التي يجب أن تناقشها أوكرانيا وروسيا على وجه السرعة، لكنه أشار إلى أنها ليست خطة نهائية.

