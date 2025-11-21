السبت 2025-11-22 03:51 م
 

ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الجمعة إنه يرى أن الخطة المدعومة من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا ما هي إلا قائمة بالنقاط التي يجب أن تناقشها أوكرانيا وروسيا على وجه السرعة، لكنه أشار إلى أنها ليست خطة نهائية.

وأضاف من بروكسل حيث يحضر اجتماعا لوزراء من دول منطقة المحيطين الهندي والهادي "الموقف الألماني هو الموقف الأوروبي وهذا يعني أننا ندعم أوكرانيا. نريد أن نضمن تمكن أوكرانيا من مناقشة هذه النقاط من موقع قوة".

 
 
