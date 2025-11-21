ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

وأضاف من بروكسل حيث يحضر اجتماعا لوزراء من دول منطقة المحيطين الهندي والهادي "الموقف الألماني هو الموقف الأوروبي وهذا يعني أننا ندعم أوكرانيا. نريد أن نضمن تمكن أوكرانيا من مناقشة هذه النقاط من موقع قوة".
-
أخبار متعلقة
-
شهيد و5 جرحى في غارتين إسرائيليتين جنوب لبنان
-
ترامب ينهي الحماية القانونية للمهاجرين الصوماليين في ولاية مينيسوتا
-
جنود زيلينسكي ينهبون المنازل والممتلكات في المناطق التي ينسحبون منها
-
من الهجوم عليه إلى الإشادة به.. ترامب يغير رأيه في ممداني بعد أول لقاء بينهما
-
ممداني يجدد أمام ترامب اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة" في غزة ويتمسك بقرار اعتقال نتنياهو في نيويورك
-
غوتيريش يعلق على خطة ترامب للتسوية في أوكرانيا
-
ترامب: سيتعين على زيلينسكي الموافقة على خطة السلام في أوكرانيا
-
روسيا: أجرينا محادثات مع الصين بشأن الدفاع الصاروخي