السبت 2025-11-22 03:54 م
 

إصابة 4 أطفال بجروح جراء إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلة باتجاههم شمال غزة

إصابة 4 أطفال بجروح جراء إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلة باتجاههم شمال غزة
غزة
 
الجمعة، 21-11-2025 04:45 م
الوكيل الإخباري-   أصيب 4 أطفال بجروح الجمعة؛ جراء إلقاء طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي قنبلة باتجاههم شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، بأن 4 أطفال وصلوا مستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، جراء إصابتهم بجروح؛ إثر إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة عليهم في منطقة السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ الماضي 312 شهيدا، و760 مصابا، وجرى انتشال 572 جثمانا.
 
 
