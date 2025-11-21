إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

الوكيل الإخباري- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب جمال سلامي، قائمة النشامى النهائية للمشاركة في بطولة كأس العرب "فيفا 2025" التي تقام خلال الفترة 1-18 كانون الأول المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وضمت القائمة (23) لاعباً: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبدالله نصيب، سعد الروسان، سليم عبيد، حسام أبو ذهب، علي حجبي، هادي الحوراني، عصام السميري، أدهم القريشي، رجائي عايد، عامر جاموس، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عودة الفاخوري، أحمد عرسان، محمود مرضي، محمد أبو زريق، علي علوان، ويزن النعيمات.



وينتظر أن يستأنف المنتخب الوطني تحضيراته في العاصمة عمان السبت 22 تشرين الثاني، فيما يغادر وفد النشامى إلى العاصمة القطرية الدوحة ظهر السبت 29 من الشهر ذاته.