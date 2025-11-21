إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

وضمت القائمة (23) لاعباً: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبدالله نصيب، سعد الروسان، سليم عبيد، حسام أبو ذهب، علي حجبي، هادي الحوراني، عصام السميري، أدهم القريشي، رجائي عايد، عامر جاموس، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عودة الفاخوري، أحمد عرسان، محمود مرضي، محمد أبو زريق، علي علوان، ويزن النعيمات.
وينتظر أن يستأنف المنتخب الوطني تحضيراته في العاصمة عمان السبت 22 تشرين الثاني، فيما يغادر وفد النشامى إلى العاصمة القطرية الدوحة ظهر السبت 29 من الشهر ذاته.
ويستهل منتخب النشامى مشاركته في البطولة بمواجهة الإمارات عند الثامنة مساء الأربعاء 3 كانون الأول على ستاد البيت، ثم يلتقي الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا عند الثانية ظهر السبت 6 منه على ستاد أحمد بن علي، ويختتم منافسات الدور الأول بلقاء مصر عند الخامسة والنصف مساء الثلاثاء 9 من ذات الشهر على ستاد البيت.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
-
رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا
-
المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي
-
معالي جمال الخريشا في ذمة الله
-
الملتقى الأردني السوري للاتصالات والتكنولوجيا ينطلق اليوم في دمشق
-
اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025
-
مؤسسات أردنية تحتفي بيوم الطفل العالمي
-
بلدية المعراض تطرح عطاء خلطة إسفلتية لإعادة وتأهيل طرق