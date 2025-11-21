الاتحاد الأوروبي لم يتسلم الخطة الأميركية بشأن أوكرانيا وسيبحثها في قمة مجموعة الـ20

وقال كوستا خلال مؤتمر صحافي في جوهانسبورغ "لم نتسلم أي خطة بصورة رسمية في الاتحاد الأوروبي" فيما أوضحت فون دير لايين "أُعلن عن خطة من 28 نقطة، سنبحث الوضع مع القادة الأوروبيين ومع القادة هنا على هامش مجموعة العشرين".
-
أخبار متعلقة
-
شهيد و5 جرحى في غارتين إسرائيليتين جنوب لبنان
-
ترامب ينهي الحماية القانونية للمهاجرين الصوماليين في ولاية مينيسوتا
-
جنود زيلينسكي ينهبون المنازل والممتلكات في المناطق التي ينسحبون منها
-
من الهجوم عليه إلى الإشادة به.. ترامب يغير رأيه في ممداني بعد أول لقاء بينهما
-
ممداني يجدد أمام ترامب اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة" في غزة ويتمسك بقرار اعتقال نتنياهو في نيويورك
-
غوتيريش يعلق على خطة ترامب للتسوية في أوكرانيا
-
ترامب: سيتعين على زيلينسكي الموافقة على خطة السلام في أوكرانيا
-
روسيا: أجرينا محادثات مع الصين بشأن الدفاع الصاروخي