الاتحاد الأوروبي لم يتسلم الخطة الأميركية بشأن أوكرانيا وسيبحثها في قمة مجموعة الـ20

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة، أن الاتحاد لم يتسلم رسميا الخطة الأميركية لأوكرانيا التي يعتزم بحثها خلال قمة مجموعة العشرين في نهاية الأسبوع في جوهانسبورغ.

اضافة اعلان