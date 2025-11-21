الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

وبحسب بيان لغرفة تجارة الأردن، الجمعة، جاء الإعلان عن الزيارة عقب مباحثات موسعة أجراها رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، خلال زيارة العمل التي يقوم بها حاليا إلى دمشق، مع رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي، تناولت تطوير آليات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفتح مرحلة جديدة من العمل المؤسسي بين الغرف التجارية في البلدين.
وبحث الجانبان ملفات التكامل الاقتصادي وتعزيز التواصل المباشر بين قطاعي الأعمال الأردني والسوري، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، ويعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين.
وأكد العين خليل الحاج توفيق خلال اللقاء، أن العلاقات التجارية الأردنية – السورية "تستند إلى إرث طويل من التعاون والاعتماد المتبادل" مشدداً على أهمية الانتقال من مرحلة التشاور إلى مرحلة العمل التنفيذي عبر تطوير إطار مؤسسي متين بين الغرف التجارية، بما يدعم جهود زيادة انسياب السلع وتوسيع التعاون في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وإزالة أي معوقات إجرائية تعترض الحركة التجارية بين البلدين.
