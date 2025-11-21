الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

الوكيل الإخباري- يزور عمّان مطلع الشهر المقبل، وفدٌ رفيع المستوى من غرفة تجارة دمشق، يضم رئيس الغرفة وعدداً من أعضاء مجلس إدارتها، إلى جانب وفد موسع من رجال الأعمال السوريين، للمشاركة في الفعالية المخصّصة لإعلان التوأمة بين غرفتي تجارة عمّان وتجارة دمشق، وعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم الأردنيين.

وبحسب بيان لغرفة تجارة الأردن، الجمعة، جاء الإعلان عن الزيارة عقب مباحثات موسعة أجراها رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، خلال زيارة العمل التي يقوم بها حاليا إلى دمشق، مع رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي، تناولت تطوير آليات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفتح مرحلة جديدة من العمل المؤسسي بين الغرف التجارية في البلدين.



وبحث الجانبان ملفات التكامل الاقتصادي وتعزيز التواصل المباشر بين قطاعي الأعمال الأردني والسوري، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، ويعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين.