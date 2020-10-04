الأحد 04-10-2020
الوكيل الاخباري

48 حالة حرجة بكورونا في المملكة

أردنيون يتساءلون : لماذا لم نحصل على المعونات المالية ؟

مواطن عبر برنامج الوكيل: دعيتُ لكل الناس إلي ساعدتني

250 قبرا لوفيات كورونا في المقبرة الإسلامية بسحاب

إصابة 4 طلاب في الأردنية بكورونا

قانوني دستوري: هذا هو عمر حكومة تصريف الأعمال

توضيح حكومي بشأن المعونات الشهرية

أسعار الذهب الأحد 4/10/2020

السماح بأداء العمرة اليوم

وفيات الأحد 4/10/2020




الأحد، 04-10-2020 09:44 ص

البرازيل تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

184457


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأحد، تسجيل 26310 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن 599 حالة وفاة بسبب المرض.

اضافة اعلان

وطبقا لبيانا الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و906 ألف و833 حالة منذ بداية الجائحة، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 145987.


وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي أكثر من 4.24 مليون من المريض.
وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا ولكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات. 

 

 

المصدر : سبوتنك 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202011205729208763697

48 حالة حرجة بكورونا في المملكة

127-142142-image_15ee5fa36287b9

روسيا تسجل 107 وفيات جديدة بكورونا

_114011462_dublincovid

أيرلندا تسجل 10 وفيات و613 إصابة جديدة بكورونا

mkxRC

ما ضرورة ارتداء القفازات للحد من انتشار كورونا؟

1-1330474

تونس تفرض إجراءات وقائية جديدة لمجابهة كورونا

5f7833362daff

الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
كورونا-في-قطر (1)

البحرين: وفاة و644 إصابة جديدة بكورونا

كم

أمريكا.. (711) وفاة جديدة بكورونا

كورونا-قايروس-1-1

ألمانيا: وفاة و 988 إصابة جديدة بكورونا

240912

تسجيل 1065 وفاة و90632 إصابة بكورونا في الهند

prova-covid-19-kids-corona-fotograf-pere-virgili

دراسة: علامتان رئيسيتان تدلان على إصابة الطفل بفيروس كورونا

bb35529b-98c3-431e-9a81-b3f3a59ab45c

حصيلة جديدة لاصابات ووفيات كورونا في البرازيل