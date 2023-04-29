السبت 29-04-2023
الوكيل الاخباري

29.5 مليون فحص دم تم اجراؤه في مختبرات الصحة العام الماضي

الرئيسان الإيراني والعراقي يؤكدان متانة العلاقات بين بلديهما وضرورة تعزيزها

زلزال بقوة 4.7 يضرب تركيا

شكاوى من عدم توفر أقلام الأنسولين في المستشفيات الحكومية

المفرق: ضبط عشرات الاعتداءات واستجرار التيار الكهربائي من خطوط تابعة للبلدية

ولي العهد: في بلدنا طاقات شابة عظيمة ودائماً ما نثبت أن الأردني قول وفعل

خالد الفقيه أصغر طفل حافظ للقرآن في الكورة

باريس: الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد تقدر بـ 1,6 مليون يورو

الأمن يحذر من الحالة الجوية

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير وليد دقة ما زال خطيرا

السبت، 29-04-2023 12:44 م

الرقابة الروسية: أرتكتوروس من أكثر متحورات فيروس كورونا عدوى

_123720558_gettyimages-1336007263


الوكيل الإخباري - يعتبر المتغيّر الفرعي "أركتوروس" من أكثر متحورات فيروس "كورونا" عدوى، وليس مستبعدا خطر انتشاره في روسيا.

اضافة اعلان

 

أعلنت ذلك، آنا بوبوفا رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية في مقابلة أجرتها معها الخميس 26 أبريل قناة "روسيا – 24" التلفزيونية.

 

وحسب بوبوفا فإن "أركتوروس" يُعد أكثر متغيرات فيروس كورونا" عدوى وأسرعها انتشارا، وأشارت الموظفة إلى أنه يمكن أن يصيب هذا المتغير الفرعي مجموعات كبيرة من السكان.

وأضافت رئيسة "روس بوتريب نادزور" أنه تم تسجيل الإصابات بمتحور "أركتوروس" في مقاطعتي إركوتسك في شرق سيبيريا وروستوف بجنوب روسيا وشبه جزيرة القرم وموسكو.


أما الحالات الأولى للإصابة بهذا المتحور فسُجلت في روسيا يوم 18 أبريل.


بينما قال عالم الفيروسات الروسي المعروف، أناتولي ألشتاين، إن كال اللقاحات الموجودة في روسيا فعالة ضد هذا المتغير الفرعي لفيروس "كورونا".

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2167946-1292048037

للمرة الثالثة.. إصابة رئيس المكسيك بفيروس كورونا

2021_3_1_11_14_54_520

بدءاً من السبت المقبل .. الصين تلغي اختبار كوفيد للقادمين إليها

202342683136830PB

أدلة جديدة على خطر تشخيص السكري بعد كورونا

Doc-P-453674-638174879365252767

الرقابة الروسية تسجّل أولى حالات الإصابة بمتحورجديد لفيروس كورونا في روسيا

420231691549589488082

تحذير جديد من "الصحة العالمية" بشأن جائحة كورونا

LYNXMPEJ3F01W_L

'حقبة ولت' .. مترو أنفاق بكين يلغي إلزامية وضع الكمامات

أخبار متعلقة
2167946-1292048037

للمرة الثالثة.. إصابة رئيس المكسيك بفيروس كورونا

Doc-P-453674-638174879365252767

الرقابة الروسية تسجّل أولى حالات الإصابة بمتحورجديد لفيروس كورونا في روسيا

LYNXMPEJ3F01W_L

'حقبة ولت' .. مترو أنفاق بكين يلغي إلزامية وضع الكمامات

thumbs_b_c_e54fecaeaeaea5281c1a27e46650e7fb

مع زيادة الإصابات 30 بالمئة.. الهند تعمل على تكثيف إنتاج لقاحات كورونا

غاغاغاغاغا

دراسة : كورونا لايزال ينتقل باللمس

1905096

اليابان.. ارتفاع إصابات كورونا الأسبوع الماضي بواقع 7700 حالة