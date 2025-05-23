إربد: مهرجان ترفيهي رياضي لذوي الإعاقة بمركز شباب وشابات كفر الماء

وبحسب بيان صادر عن مديرية شباب إربد اليوم الجمعة، قدم المدرب بلال محمد، الورشة التي شملت تعليم المشاركين الرسم، وبعض الألعاب الذهنية، مثل شد الحبل، والكرات، والأقماع، والرسم على الوجوه.
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