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إربد: مهرجان ترفيهي رياضي لذوي الإعاقة بمركز شباب وشابات كفر الماء

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إربد
 
الجمعة، 23-05-2025 07:24 م

الوكيل الإخباري-   نظم مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج، مهرجانًا ترفيهيًا رياضيًا لذوي الإعاقة، مساء أمس الخميس، بمشاركة 33 شابًا وشابة من الفئة العمرية (12 -30 عامًا)، بالإضافة إلى طلاب جمعية الأمل للتربية، وبحضور سيدات المجتمع المحلي.

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وبحسب بيان صادر عن مديرية شباب إربد اليوم الجمعة، قدم المدرب بلال محمد، الورشة التي شملت تعليم المشاركين الرسم، وبعض الألعاب الذهنية، مثل شد الحبل، والكرات، والأقماع، والرسم على الوجوه.

 
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أخبار محلية إربد: مهرجان ترفيهي رياضي لذوي الإعاقة بمركز شباب وشابات كفر الماء



 
 





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