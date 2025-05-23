إربد: مهرجان ترفيهي رياضي لذوي الإعاقة بمركز شباب وشابات كفر الماء

الوكيل الإخباري- نظم مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج، مهرجانًا ترفيهيًا رياضيًا لذوي الإعاقة، مساء أمس الخميس، بمشاركة 33 شابًا وشابة من الفئة العمرية (12 -30 عامًا)، بالإضافة إلى طلاب جمعية الأمل للتربية، وبحضور سيدات المجتمع المحلي.

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