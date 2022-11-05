السعودية تسجل وفاة و106 اصابات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم (السبت)، تسجيل 106 إصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 179 حالة، ووفاة واحدة.

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ووفقا لإحصاء وزارة الصحة السعودية اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 823,494 حالة، من بينها 4352 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 82 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 809,546725 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9416 حالة وفاة.

عكاظ