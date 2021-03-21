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الأحد، 21-03-2021 11:10 م

الصحة العالمية تدعو للحذر من التجمعات الحاشدة

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الوكيل الاخباري - أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط استعداده لدعم بلدان شرق المتوسط التي ستعقد تجمعات جماهيرية حاشدة، من خلال إجراء تقييمات المخاطر المصممة خصيصًا لأحداث معينة، فضلًا عن التخطيط والدعم التشغيلي لضمان حماية جميع المشاركين والسكان.
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وأوضح المكتب في بيان له مساء اليوم الأحد، أنه يعمل مع بلدان الإقليم للإعداد الآمِن لفعاليات التجمعات الحاشدة لهذا العام، وذلك في إطار دعمه المستمر لتعزيز القدرات الوطنية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال مدير المكتب الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، "يمكن أن تؤدي فعاليات التجمعات الحاشدة، سيما في سياق كوفيد-19، إلى زيادة عدد الحالات، وتهيئ الفرص لظهور مخاطر صحية عامة".

 




 

 


 

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