الصين تخفف احترازات كورونا بأماكن الترفيه

الوكيل الإخباري - أعلنت الصين مزيدا من التخفيف التدريجي للقواعد المطبقة للتصدي لانتشار كوفيد-19، يوم الجمعة، ورفعت القيود المفروضة على عدد الأشخاص المسموح بدخولهم المسارح والفعاليات مثل الحفلات والمهرجانات الموسيقية في المناطق منخفضة الخطورة والتي لا تعاني من أي تفش للمرض.



وأرسلت وزارة الثقافة والسياحة الإرشادات التي تمت مراجعتها لوكالات السفر وأماكن الترفيه والحفلات.



وقال بيان حكومي إنه يتعين على المسؤولين المحليين تحسين دقة تطبيق إجراءات الوقاية والمكافحة وعدم إغلاق أماكن الترفيه .

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وتتماشى الإجراءات المحددة في أغلبها مع أحدث تخفيف لقواعد كوفيد في الصين.





ويمكن أن تكون بارقة أمل لشركات الترفيه والسياحة التي تضررت بشدة جراء سياسة صارمة مستمرة لثلاث سنوات تقريبا تهدف للقضاء على فيروس كورونا تماما.

ويُسمح لأماكن مثل مقاهي الإنترنت بالعمل وفقا للقواعد العادية للوقاية من كوفيد في المناطق منخفضة المخاطر، مما يعني أنه ما دامت تطبق قواعد معينة للوقاية من العدوى، فيمكنها أن تباشر أعمالها كالمعتاد، وفقا للحكومة.



سكاي نيوز