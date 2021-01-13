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الأربعاء، 13-01-2021 12:41 م

الصين تسجل 115 اصابة بكورونا في أعلى حصيلة منذ 5 أشهر

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الوكيل الاخباري - أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى زيادة يومية في الإصابات منذ أكثر من 5 أشهر.

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وذكرت اللجنة الصحية الوطنية في بيان، أن 107 من الحالات الجديدة كانت حالات إصابة محلية. وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 87607 إصابات، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.

 


-- (بترا)

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