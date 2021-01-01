الجمعة 01-01-2021
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الجمعة، 01-01-2021 09:25 ص

الصين تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت الصين اليوم الجمعة، عن تسجيل 19 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها تسع إصابات محلية العدوى و 10 أخرى وافدة من الخارج.

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وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 87071 إصابة، بينما غادر 82067 مريضا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، وبلغ عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 4634 وفاة.


--(بترا)

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