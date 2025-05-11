الأحد 2025-05-11 01:07 ص
 

انتهاء هدنة عيد النصر التي أعلنها الرئيس الروسي في أوكرانيا

جنود روسيا يتأهبون للعودة للقتال - أرشيفية
جنود روسيا يتأهبون للعودة للقتال - أرشيفية
 
الأحد، 11-05-2025 12:53 ص
الوكيل الإخباري-   انتهى وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تكريمًا للذكرى الثمانين للنصر، والذي بدأ في 8 مايو واستمر حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 11 مايو.اضافة اعلان


في تمام الساعة 00:00 من يوم الخميس 8 مايو، دخلت الهدنة ووقف العمليات العسكرية حيز التنفيذ بشكل كامل خلال أيام الذكرى الثمانين للنصر على النازية.

وبقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس فلاديمير بوتين، ووفقًا لاعتبارات إنسانية، أعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار خلال أيام الاحتفال، بدءًا من منتصف ليل 7-8 مايو وحتى منتصف ليل 10-11 مايو.

وخلال هذه الفترة، توقفت كافة العمليات العسكرية من الجانب الروسي، إلا أن القوات الأوكرانية استمرت في شن هجمات على الأراضي الروسية، وهو ما أكد الرئيس الروسي أنه "سيلاقي ردًا مناسبًا وحاسمًا".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها التزمت بشكل صارم بأمر الرئيس بوتين وقف إطلاق النار في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا، واكتفت بالرد على أي خروقات للهدنة.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الأوكرانية لم توقف عملياتها العسكرية، وقامت بأربع محاولات لاختراق الحدود الروسية في مقاطعتي كورسك وبيلغورود، بالإضافة إلى تنفيذ 22 هجومًا واستطلاعًا واحدًا في مناطق تيتكينو في كورسك، وبافلوفكا، وبودكي في مقاطعة سومي، وبيريزنيكي في مقاطعة خاركوف، ونوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأكثر من 10 مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.


روسيا اليوم
 
gnews

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