السبت 11-12-2021
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السبت، 11-12-2021 12:32 م

الصين .. تطعيم 1.16 مليار شخص ضد كورونا بشكل كامل

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الوكيل الإخباري-اعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، تطعيم أكثر من 1.16 مليار شخص في البلاد بشكل كامل ضد كورونا.

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وقال المتحدث باسم اللجنة مي فنغ، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن ما يقرب من 2.59 مليار جرعة من لقاحات كورونا أعطيت حتى يوم الجمعة.


وذكرت اللجنة، أن البر الرئيسي الصيني سجل امس الجمعة، 51 حالة إصابة جديدة بكورونا محلية العدوى، كما تم تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بكورونا وافدة، في ست مناطق على مستوى المقاطعة، ولم تسجل أي حالات يشتبه بإصابتها أو وفيات مرتبطة بالمرض.

 

بترا

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