مباحثات أردنية مصرية عراقية موسعة في إطار آلية التعاون الثلاثي

ويأتي الاجتماع على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 34.
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