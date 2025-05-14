الأربعاء 2025-05-14 10:49 م
 

مباحثات أردنية مصرية عراقية موسعة في إطار آلية التعاون الثلاثي

جانب من الاجتماع بين وزراء خارجية الأردن والعراق ومصر في بغداد
جانب من الاجتماع بين وزراء خارجية الأردن والعراق ومصر في بغداد
 
الأربعاء، 14-05-2025 10:39 م
الوكيل الإخباري-   عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء الأربعاء، مباحثات موسّعة في إطار آلية التعاون الثلاثي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ‬⁩، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، في بغداد.اضافة اعلان


ويأتي الاجتماع على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 34.
 
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