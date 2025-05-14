بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الاربعاء، 64.8 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 62.8 دينارا للغرام.
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