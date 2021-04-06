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الثلاثاء، 06-04-2021 01:35 م

العثور على نوع جديد من الفيروس التاجي في رومانيا

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الوكيل الاخباري - اكتشف العلماء في جامعة ستيفان الكبرى في رومانيا نوعا جديدا من فيروس كورونا يتضمن خصائص السلالة البريطانية وطفرة "E484K " التي يمكن أن تقلل من فعالية اللقاحات ضد " كوفيد – 19".

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وكتبت صحيفة "Agerpres" تقول على لسان الخدمة الصحفية للجامعة: "إلى المتغيرات الثلاثة المثيرة للقلق التي منشؤها بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، أضاف المتخصصون البريطانيون في الصحة العامة بإنجلترا متغيرا جديدا للفيروس هو السلالة (B.1.1.7 + E484K) في فبراير".


يشار إلى أن عدد الحالات المكتشفة للمتغير الجديد من فيروس كورونا صغير. ومع ذلك، فمن المقلق أن الطفرات الجديدة تقلل من فعالية اللقاحات ضد العدوى بـ"كوفيد – 19".


ويُلاحظ أنه حتى الآن في رومانيا، تم تسجيل حالة واحدة فقط من سلالة "B.1.1.7 + E484K" الجديدة لدى شخص لم يزر المملكة المتحدة.


في وقت سابق أعلن اكتشاف عشرات من حالات الإصابة بالسلالة الجنوب إفريقية من "كوفيد – 19" في تركيا.


وأشار عالم الفيروسات والأكاديمي في معهد "غاماليا" الروسي، فيكتور زويف، إلى أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا المنتشرة في جميع أنحاء العالم تختلف في معدل انتشارها، لكن السياح الذين تم تطعيمهم بلقاحات روسية ضد "كوفيد – 19" يمكنهم عدم الخشية من الترحال.


وكان متخصصون في مركز "فيكتور" الروسي  قد أكدوا أن لقاح " بيفاك كورونا" الروسي يحمي  بشكل متساوٍ من السلالات التقليدية والبريطانية لفيروس كورونا.


وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 2 أبريل خلال اجتماع مع المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، فعالية لقاح "سبوتنيك V " الروسي ضد جميع المتغيرات المعروفة لفيروس كورونا.

 

 

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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