الخميس 2025-05-15 12:34 ص
 

وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 82 إلى أرض المهمة

طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة 82
طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة 82
 
الأربعاء، 14-05-2025 10:54 م

الوكيل الإخباري-   استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة 82، أمس الثلاثاء، وصولها إلى قطاع غزة، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بمساندة الأهل والأشقاء في غزة والتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية في ظل استمرار الحرب على القطاع.

اضافة اعلان


وقال قائد قوة المستشفى الميداني الأردني غزة 82: "إن الطواقم الطبية في المستشفى عملت على اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والإدارية؛ تمهيداً لمباشرة أعمالها واستقبال مختلف الحالات والإصابات، من خلال تقديم أفضل الخدمات والرعاية للأشقاء في القطاع في ظل الأوضاع الحالية"، مشيراً إلى أن المستشفى الميداني الأردني غزة 82 يضم مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والصيدلانية والفنية المتخصصة القادرة على القيام بالمهام والواجبات المناطة بكل كفاءة واقتدار.


يشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 81 عادت إلى أرض الوطن، بعد أن تعاملت مع 16630 مراجعاً، وإجراء 104 عمليات جراحية كبرى وصغرى، ليصل العدد الإجمالي للمراجعين نحو 101150 حالة مرضية منذ بدء الحرب على غزة.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

عربي ودولي قطر: هجمات إسرائيل الأحدث على غزة تظهر عدم اكتراثها بالتفاوض على هدنة

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية الضمور: الأموال المسجلة بأسماء أفراد تعود لجمعية الإخوان المنحلة تعد امانة

جانب من اللقاء

أخبار محلية الأردن والعراق ومصر يتفقون على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ آلية التعاون الثلاثي

الرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي الشرع: رفع العقوبات الأميركية عن سوريا قرار تاريخي شجاع

جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع لدى وصوله مطار ماركا في زيارة للمملكة

أخبار محلية الرئيس السوري: لا أنسى ترحيب الملك وموقف الأردن من القضايا الساخنة

أبو عبيدة

فلسطين أبو عبيدة: نبارك عملية إطلاق النار البطولية غرب سلفيت

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام



 
 





الأكثر مشاهدة