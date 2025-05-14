وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 82 إلى أرض المهمة

الوكيل الإخباري- استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة 82، أمس الثلاثاء، وصولها إلى قطاع غزة، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بمساندة الأهل والأشقاء في غزة والتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية في ظل استمرار الحرب على القطاع.

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وقال قائد قوة المستشفى الميداني الأردني غزة 82: "إن الطواقم الطبية في المستشفى عملت على اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والإدارية؛ تمهيداً لمباشرة أعمالها واستقبال مختلف الحالات والإصابات، من خلال تقديم أفضل الخدمات والرعاية للأشقاء في القطاع في ظل الأوضاع الحالية"، مشيراً إلى أن المستشفى الميداني الأردني غزة 82 يضم مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والصيدلانية والفنية المتخصصة القادرة على القيام بالمهام والواجبات المناطة بكل كفاءة واقتدار.