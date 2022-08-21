العراق يوقف استيراد لقاحات كورونا

الوكيل الاخباري - كشفت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، سبب وقف استيراد شحنات جديدة من لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19.

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وقال مدير عام الصحة العامة رياض الحلفي، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "في بداية الجائحة، كانت الدول تتسابق للحصول على اللقاح، والدول الكبرى والغنية استولت على معظم الكميات في البداية".

وأضاف "الحلفي": "وقتها طلبنا كميات بما يكفي لتلقيح 70‎% من أفراد المجتمع للوصول إلى المناعة المجتمعية، وبدأنا باستيراد الكميات، وكان الإقبال جيدا في بداية الحملات".



وتابع مدير الصحة العامة بوزارة الصحة العراقية: "لكن عندما ضعف الإقبال تم إيقاف استيراد الكميات الأخرى وأصبح التجهيز حسب إمكانية الصرف".

إحصائيات كورونا في العراق

وأعلنت وزارة الصحة، الإثنين الماضي، موقفها الوبائي الأسبوعي الخاص بجائحة كورونا.



وذكر بيان للوزارة أنها "سجلت 3035 إصابة، و12 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 11014 حالة".

وأضاف البيان أن "عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال الأسبوع الماضي بلغ 41766 شخصا".



والخميس الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية تراجع إصابات كورونا بنسبة 24% عالميا.

العين الإخبارية

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