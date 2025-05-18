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حرم المرحوم شفيق عبنده في ذمة الله تعالى

إنّا لله وإنّا إليه راجعون
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
 
الأحد، 18-05-2025 02:27 م
الوكيل الإخباري-   انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة فتحيّة عبد الحليم حسن عصفور "أم جمال"اضافة اعلان

والدة كمال ومحمد وأحمد وإيمان وإلهام ومريم. زوجة المرحوم بإذن الله تعالى شفيق أحمد عبنده
بعد حياة حافلة بالعطاء والقيام بواجباتها الدينيّة تجاه الله وتجاه ذويها والناس.

وسيُشيّع جثمانها بعد صلاة عصر يوم غدٍ الاثنين من مسجد حمزة بن عبد المطلب (الملعب البلدي) إلى مدفن موتى آل عبنده / المدينة الصناعية / إربد.

تُقبل التعازي للرجال في إربد / ديوان آل عبنده من بعد صلاة العصر وحتى الساعة العاشرة مساءً،
وللنساء في منزل الفقيدة الكائن في شارع الثلاثين قرب بصريات جدارا.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون
 
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