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السبت، 11-11-2023 10:07 ص

الغرغرة والاستنشاق بماء وملح تقلل أعراض كورونا

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الوكيل الإخباري - وجد باحثون أن الغرغرة وشطف الممرات الأنفية بالماء المالح يقلل من فرص دخول المستشفى بشكل كبير.

وأفادت الدراسة التي أجريت في جامعة تكساس بهيوستن بأن الغرغرة 4 مرات يومياً لمدة 14 يوماً بالماء المالح تخفف أعراض العدوى.

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وبحسب "هيلث داي"، من المقرر تقديم النتائج يوم الخميس، في الاجتماع السنوي للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، في أنهايم بكاليفورنيا.


وقال الباحث الرئيسي الدكتور جيمي إسبينوزا: "نعتقد أن هناك دليلاً على أن كوفيد-19 يتكاثر في الجهاز التنفسي العلوي".


واختبر إسبينوزا وزملاؤه مدى تأثير الغرغرة والاستنشاق على 58 شخصاً مصاباً بكورونا، وقارنوا النتائج ببيانات 9400 مريض بالفيروس من عامة السكان.


وكان لدى كل من مجموعات المياه المالحة والمجموعة السكانية العامة التي لا تغرغر معدلات مماثلة للتطعيم ضد فيروس كورونا.


ووجد الباحثون أن 19% ممن تغرغروا بجرعة منخفضة من الملح دخلوا المستشفى، وكذلك 21% ممن تغرغروا بجرعة عالية من الملح.


وقال إسبينوزا إن هذه النسب كانت أقل بكثير من معدل دخول المستشفى، والتي تبلغ 59% للمرضى الذين لم يتغرغروا.


وتعتبر هذه النتائج أولية، ولا تزال فعالية العلاج بحاجة إلى إثبات في دراسات أكبر، وتحديد ما إذا كانت الغرغرة تعمل ضد جميع سلالات الفيروس.

 

 

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