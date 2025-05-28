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القيادة الاستعراضية تتسبب بثلاث إصابات .. وتوقيف السائق في المركز الأمني

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 28-05-2025 08:21 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم، أمس الثلاثاء، ضمن اختصاص الشميساني، وتحديداً عند إشارات السيرك، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات.اضافة اعلان


وخلال تقريرها المروري اليومي، أكدت الإدارة أن سبب الحادث كان قيادة صاحب المركبة بطريقة متهورة واستعراضية، حيث تم توديعه إلى المركز الأمني، كما تم تحويل المركبة إلى ساحة الحجز للاستمرار في المقتضى القانوني.

كما وقع حادث تصادم آخر على شارع الجيش، وتحديداً مقابل تكية أم علي، ونتج عن الحادث ثلاث إصابات حسنة وإصابتان بليغتان.

وتم تعليل الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ من قِبل سائق المركبة رقم (2) حسب ما ورد في المخطط الكروكي.
 
 
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