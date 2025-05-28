القيادة الاستعراضية تتسبب بثلاث إصابات .. وتوقيف السائق في المركز الأمني

وخلال تقريرها المروري اليومي، أكدت الإدارة أن سبب الحادث كان قيادة صاحب المركبة بطريقة متهورة واستعراضية، حيث تم توديعه إلى المركز الأمني، كما تم تحويل المركبة إلى ساحة الحجز للاستمرار في المقتضى القانوني.
كما وقع حادث تصادم آخر على شارع الجيش، وتحديداً مقابل تكية أم علي، ونتج عن الحادث ثلاث إصابات حسنة وإصابتان بليغتان.
وتم تعليل الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ من قِبل سائق المركبة رقم (2) حسب ما ورد في المخطط الكروكي.
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