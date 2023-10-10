الثلاثاء 10-10-2023
الوكيل الاخباري

وفاة شاب دهساً في مرج الحمام

النقد الدولي يخفّض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط لـ 2% العام الحالي

5 شهداء بينهم رضيع وامرأة بقصف طائرات الاحتلال

نقيب الأطباء: 70 طبيباً أردنياً مختصاً مستعدون للتطوّع في غزة

كتائب القسام تعلن إطلاق رشقة صاروخية تجاه مغتصبة "سديروت"

استهداف مركبة إسعاف وإصابة 4 من طاقمها في غزة

طوفان الأقصى تكشف نظرة الغرب "العوراء" لما يحدث في فلسطين

المقاومة تدعو للنفير تضامنا مع الشعب الفلسطيني

فيديو - مشاهد مؤلمة من الدمار الذي خلفته صواريخ الاحتلال في حي الرمال

الشيكل يواصل خسائره ويتراجع إلى أدنى مستوياته

الثلاثاء، 10-10-2023 11:13 ص

القليل من النوم يضاعف خطر كورونا طويل الأمد

_116688016_gettyimages-1226065553


الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة جديدة أن الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقاً وينامون أقل من 6 ساعات في الليلة تتضاعف لديهم احتمالات الإصابة بكورونا طويل الأمد 3 مرات.

اضافة اعلان

 

ووجدت الدراسة التي أجريت في جامعة تورنتو بكندا، أن الخطر كان أقل لدى مرضى كورونا الذين سجلوا 6 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة.


وقالت الدكتورة فرانسيس تشونغ، الباحثة الرئيسية: "مدة النوم القصيرة المعتادة أثناء الليل أدت إلى تفاقم خطر الإصابة بكوفيد طويل الأمد لدى الذين يعانون من حالات موجودة مسبقاً".


وأضافت: "استناداً إلى دور النوم المساعد المثبت في المناعة، فإن مدة النوم المعتادة قد تغير خطر الإصابة بكوفيد طويل الأمد".


وبحسب "هيلث داي"، بالنسبة لمن يعانون من حالات موجودة مسبقاً والذين وصلوا إلى متوسط وقت النوم المطلوب، كان خطر الإصابة بكورونا طويل الأمد أعلى بمقدار 1.8 مرة فقط.


وللوصول إلى هذه النتائج، حلّل الباحثون بيانات من استطلاع عبر الإنترنت لأكثر من 13 ألف شخص بالغ من 16 دولة.


وقالت تشونغ: "إن استعادة النوم ليلاً إلى متوسط المدة يمثل عاملاً سلوكياً محتملاً قابلاً للتعديل، لتقليل احتمالات الإصابة بكوفيد طويل الأمد للمرضى المعرضين للخطر".


وتُعرّف منظمة الصحة العالمية عدوى كورونا طويلة الأمد بوجود عرض واحد على الأقل يستمر لأكثر من 3 أشهر.


وفي حالات كورونا الطويلة، تشمل الأعراض التي تستمر: التعب، وصعوبة التنفس، وضيق التنفس، ومشاكل النوم، وصعوبة التفكير أو التركيز.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
corona-virus-getty.tmb-1200v

الكرياتين علاج محتمل لكورونا طويل الأمد

916fd5660dd1e55722fae1db87f638b7773f11a7

طرح لقاح 'موديرنا' الجديد المضاد لكورونا الأسبوع المقبل

716351de-11e3-43e0-b75b-3ecbac46b96b

الصين تكافح جدري القردة بالإجراءات ضد كورونا

لل

تركيا: رصد 9 إصابات بمتحور كورونا "إيريس"

2023913194252138VT

دراسة .. كوفيد يزيد خطر السكري من النوع 1 لدى الرضّع

_111510370_060683565

مع تزايد إصابات كوفيد.. هل تعود الولايات المتحدة إلى زمن الكمامات؟

أخبار متعلقة
corona-virus-getty.tmb-1200v

الكرياتين علاج محتمل لكورونا طويل الأمد

لل

تركيا: رصد 9 إصابات بمتحور كورونا "إيريس"