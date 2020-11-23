الإثنين 23-11-2020
الوكيل الاخباري

قائد الدرك : إجراءات أمنية من أجل الأردنيين

بنك الدم للوكيل : مرضى بأمس الحاجة للدم وأتمنى التبرع من أجلهم- تسجيل صوتي

تصريح حكومي حول لقاح كورونا

وفاة حدث انتحارا في مركز أحداث مأدبا

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة

أسعار الذهب الإثنين 23/11/2020

إغلاق مسلخ جرش بسبب كورونا

وفيات الإثنين 23/11/2020

تعليق دوام مديريتي عمل تفتيش وتشغيل عمان الأولى

توضيــح هام من الصحة بشأن كورونا

الإثنين، 23-11-2020 12:49 م

الكويت.. توضح إمكانية تصويت مصابي كورونا في الانتخابات

1045213396_0_159_3072_1821_1000x541_80_0_0_85011827937f238cb5699365833ea3ac


الوكيل الاخباري- حسمت مصادر في إدارة الفتوى والتشريع بالكويت الجدل بشأن التصويت في الانتخابات من قبل مصابي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

اضافة اعلان

وأوضحت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية أن إدارة الفتوى والتشريع حسمت أمرها بشأن تصويت مصابي كورونا في انتخابات مجلس الأمة 2020.


ومن المتوقع أن تجري الكويت انتخابات مجلس الأمة يوم 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.


وقالت المصادر: "تصويت مصابي كورونا لا يتعارض مع قانون الانتخاب، لكنه مخالف للقوانين الصحية".


وتابعت بقولها "اعتمدنا في رأينا على ضرورة تطبيق القوانين، والتي يمنع فيها منعا باتا مغادرة الأفراد الخاضعين للحجر أو العزل الصحي المؤسسي أو المنزلي لأماكن حجرهم أو عزلهم أو علاجهم خلال الفترة المحددة".

 


وأوضحت المصادر "وفق هذا التوجه لدى الفتوى، فإنه على المختصين إحالة كل مخالف يضبط إلى جهة التحقيق المختصة لتقديمه إلى المحاكمة العاجلة لتوقيع العقوبات المقررة بأحكام القانون رقم 88 لسنة 1969 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته".


كما نقلت صحيفة "القبس" أيضا أن الحكومة تدرس تطبيق مجموعة من الأفكار، والتي يمكن أن تحدد مستشفى جابر مركزا لتصويت المصابين.

 

المصدر: سبوتنيك 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
000_1Q00AC_797413_highres

البرازيل: 194 وفاة 18615 إصابة جديدة بكورونا

8d8b4327f6802a7a79934f1615767dd6

9 وفيات و1558 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

253464

الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتجاوز 25 ألفا

15fbb7593d3589_FEGQOLKINJHPM

غزة تسجل 4 وفيات و689 اصابة جديدة بكورونا

253476

السودان تسجل 4 وفيات و213 إصابة جديدة بكورونا

284787_36_1601975719

الهند: 511 وفاة و44 الف إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
3

الكويت: 4 وفيات و759 إصابة جديدة بكورونا

عيبنات-كورونا

الكويت: 3 وفيات و608 إصابات جديدة بكورونا

5f7b7a8dd3a1b

الكويت: 7 وفيات و814 إصابة بفيروس كورونا

Kuwait-Skyline

الكويت .. إعفاء المستأجرين من نصف الإيجار خلال جائحة كورونا

56h256j357j36jm36m463m

الكويت: 7 وفيات جديدة بكورونا

download

مليون جرعة لقاح ضد كورونا تصل إلى الكويت مطلع 2021