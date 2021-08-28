السبت 28-08-2021
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السبت، 28-08-2021 04:08 م

الهند تسجل حوالي 47 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- سجلت الهند، اليوم السبت، 46759 إصابة بفيروس كورونا، وهي الأعلى بعدد الإصابات اليومية منذ شهرين بسبب ارتفاع عدد الإصابات في ولاية كيرالا جنوبي البلاد بعد مهرجان كبير.

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ونقلت وكالة الأنباء الهندية (نيودلهي) عن وزارة الصحة الهندية قولها إن العدد الإجمالي بلغ 32.7 مليون إصابة و437370 بعد تسجيل 509 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

المصدر: بترا

 

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