الهند تسجل حوالي 47 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري- سجلت الهند، اليوم السبت، 46759 إصابة بفيروس كورونا، وهي الأعلى بعدد الإصابات اليومية منذ شهرين بسبب ارتفاع عدد الإصابات في ولاية كيرالا جنوبي البلاد بعد مهرجان كبير.

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ونقلت وكالة الأنباء الهندية (نيودلهي) عن وزارة الصحة الهندية قولها إن العدد الإجمالي بلغ 32.7 مليون إصابة و437370 بعد تسجيل 509 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

المصدر: بترا