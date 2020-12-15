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الثلاثاء، 15-12-2020 01:01 م

امتلاء أسرة العناية المعدة سلفا لمرضى كورونا في غزة

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، عن امتلاء كل الأسرة المعدة مسبقا للمصابين بفيروس كورونا.

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وقالت الوزارة إنه أمام الزيادة في أعداد الإصابات بالفيروس، ومنها الحالات الخطيرة والحرجة، والتي بلغت خلال الساعات الماضية 226 حالة، قامت وزارة الصحة باستيعاب عدد من هذه الحالات في أقسام المستشفيات المختلفة، وذلك بعد امتلاء أسرة العناية المعدة سلفا في مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى الصداقة التركي.


وتستمر حالة الإغلاق التام في بعض محافظات الضفة الغربية حتى يوم الخميس، وتشهد محافظات أخرى إغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


وتفرض حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة إغلاقا جزئيا على كامل القطاع يستمر من الساعة السادسة والنصف مساء حتى السابعة صباحا.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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