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الإثنين، 16-11-2020 08:56 م

بدء طلبات شراء لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - فور الإعلان عن نجاح لقاح موديرنا في اجتياز التجارب السريرية بنسبة فائقة، بدأت الطلبات تنهال على اللقاح الواعد، فيما حددت الاتحاد الأوروبي سقفا لسعر الجرعة يستهدف التفاوض بشأنه مع الشركة المنتجة.
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وبحسب وكالة رويترز، تريد المفوضية الأوروبية التوصل إلى اتفاق مع شركة موديرنا لتوريد الملايين من جرعات لقاح كورونا، بسعر أقل من 25 دولارًا بالجرعة ، بحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي مشارك في المحادثات.

وقالت شركة موديرنا يوم الاثنين إن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5٪ في الوقاية من الفيروس التاجي ، بناءً على بيانات مؤقتة من تجربة إكلينيكية في مرحلة متقدمة.
 

 




 

 


 

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