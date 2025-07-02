الأربعاء 2025-07-02 10:52 م
 

الخارجية الأميركية: التوصل لوقف إطلاق النار بغزة ثم دراسة الخطوات التالية

غزة
غزة
 
الأربعاء، 02-07-2025 10:43 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الأميركية انه يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ثم البدء بدراسة الخطوات التالية.

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وبينت "من الواضح أن غزة مكان غير صالح للسكن وتحتاج لإعادة إعمار بمساعدة الشركاء العرب".

 
 
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