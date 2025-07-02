الخارجية الأميركية: التوصل لوقف إطلاق النار بغزة ثم دراسة الخطوات التالية

وبينت "من الواضح أن غزة مكان غير صالح للسكن وتحتاج لإعادة إعمار بمساعدة الشركاء العرب".
-
أخبار متعلقة
-
7 شهداء بقصف إسرائيلي وسط غزة
-
الرئاسة الفلسطينية تدين الدعوات الإسرائيلية بما يسمى "فرض السيادة" على الضفة الغربية
-
اعتراض صاروخين بغلاف غزة وصفارات الإنذار تدوي بالمنطقة
-
إسرائيل: جادون في التوصل لوقف إطلاق النار وهناك مؤشرات إيجابية
-
حماس: ندرس عروضا جديدة لوقف إطلاق النار تلقيناها من الوسطاء
-
17 شهيدا بقصف مبنى للنازحين جنوبي غزة
-
11 شهيدا من منتظري المساعدات بغزة اليوم
-
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى