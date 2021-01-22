بريطانيا : السلالة الجديدة لكورونا أكثر فتكا

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ان بعض الأدلة تشير إلى أن السلالة الجديدة المتحوّرة من فيروس كورونا التي رصدت في بريطانيا أكثر فتكا ومعدية أكثر.واضاف خلال مؤتمر صحافي في داونينغ ستريت مساء اليوم الجمعة "يبدو الآن أيضا أن هناك بعض الأدلة على أن النسخة المتحوّرة الجديدة. قد تكون مرتبطة بدرجة أعلى من الوفيات".من جهته قال كبير المستشارين العلميين للحكومة باتريك فالانس خلال المؤتمر الصحفي أيضاً ان السلالة الجديدة قد تكون أكثر فتكا بنسبة نحو 30 بالمائة.واضاف بالنسبة لفئة الرجال البالغة أعمارهم 60 عاما، فإن خطر الوفاة بالفيروس الأصلي هو 10 من كل 1000 حالة، لكن الدلائل تشير إلى أن الخطر مع السلالة الجديدة من الفيروس يرتفع الى 13 أو 14 وفاة من كل 1000 حالة.