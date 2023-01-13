بريطانيا: تراجع إصابات ووفيات كورونا

الوكيل الإخباري - سجلت انجلترا 28009 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع المنتهي بـ7 كانون الثاني الجاري.

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وحسب البيانات التحديثية الأسبوعية التي أعلنتها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية للفترة ما بين 1 و 7 كانون الثاني الجاري، فقد تراجعت الإصابات بالفيروس بنسبة 25.8 بالمئة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.



وأضافت الوزارة، أن عدد الوفيات خلال 28 يومًا من الاختبار الإيجابي للفيروس، والمسجلة خلال الأسبوع المنتهي بنفس الفترة وصلت إلى 891 وفاة، بنسبة تراجع قدرها 16.5 بالمئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة.



بترا