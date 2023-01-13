الجمعة 13-01-2023
الوكيل الاخباري

نقابة المعاصر: كميات الزيت المنتجة هذا الموسم تحقق الاكتفاء الذاتي

وفاة أكبر معمرة في غرب اربد

بعد التعديل .. ما هي شروط الحصول على الجنسية السعودية؟

البنوك الأميركية الكبرى تستعد لمواجهة تدهور في الاقتصاد

خطوبة الناشط لورنس المنسي

صندوق النقد يحذر: العالم قد يشهد توترات اجتماعية في 2023

الاحـتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله

11 مليون و310 آلاف نسمة عدد سكان الأردن مع مطلع 202‪3

وفاة وإصابة بحادث تصادم بين مركبتين بالعقبة

ألمانيا تبحث استيراد الغاز الطبيعي من العراق

الجمعة، 13-01-2023 12:31 م

بريطانيا: تراجع إصابات ووفيات كورونا

بريطانيا-11_10


الوكيل الإخباري - سجلت انجلترا 28009 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع المنتهي بـ7 كانون الثاني الجاري.

اضافة اعلان


وحسب البيانات التحديثية الأسبوعية التي أعلنتها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية للفترة ما بين 1 و 7 كانون الثاني الجاري، فقد تراجعت الإصابات بالفيروس بنسبة 25.8 بالمئة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.


وأضافت الوزارة، أن عدد الوفيات خلال 28 يومًا من الاختبار الإيجابي للفيروس، والمسجلة خلال الأسبوع المنتهي بنفس الفترة وصلت إلى 891 وفاة، بنسبة تراجع قدرها 16.5 بالمئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
UKUKUK

كورونا.. روسيا تسجل أول إصابة بمتغير 'كراكن'

202311017401192638089692011925113 (1)

الصين توقف إصدار تأشيرة قصيرة المدى للكوريين الجنوبيين

4fbe9bf2ebca724907c46ab0fdb1e5d0

بريطانيا تستأنف إجراء فحص PCR للوافدين من الصين

كمامة

الصحة العالمية تدعو لوضع الكمامات مع متحور كورونا الجديد

LT5Rc

الصين تعيد فتح حدودها بعد 3 سنوات من قيود كورونا

9-1-2023_14_05_20_GomhuriaOnline_331673265920

قرار مفاجىء بشأن المصابين بكورونا في 'أستراليا المفتوحة'

أخبار متعلقة
كمامة

الصحة العالمية تدعو لوضع الكمامات مع متحور كورونا الجديد

0--

تايلاند تشترط تلقي اللقاح ضد كورونا لدخول البلاد

FhR4oKIWIAAbgVV-2

بريطانيا: تراجع الإصابات وارتفاع الوفيات بكورونا

464501

كورونا لم ينته.. متحور جديد شديد العدوى يتفشى