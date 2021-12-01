بريطانيا .. لقاحات كورونا توفر حماية ضد المتحور أوميكرون

الوكيل الإخباري-قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، إن المحتمل أن تكون لقاحات كورونا أقل فاعلية ضد السلالة المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا، لكنها ستظل توفر الحماية من خطورة المرض.

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واضاف جاويد لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية اليوم الأربعاء، "من الممكن بالطبع أن تكون اللقاحات أقل فاعلية، ولا نعرف على وجه اليقين حتى الآن"، مشيرا الى أن اللقاحات لا تزال أفضل وسيلة دفاع بالنسبة لنا، ولكن من المرجح أيضا أن تظل فعالة ضد خطورة المرض".



وأكد الوزير البريطاني أن تقديم جرعات اللقاح المعززة في بلاده هي المهمة الوطنية الجديدة لهيئة الصحة الوطنية.

بترا