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الخميس، 18-11-2021 01:42 م

تجارب على لقاحين ضد فيروس كورونا في روسيا

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الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، أن لقاحين روسيين آخرين ضد فيروس كورونا، يخضعان للاختبارات ما قبل السريرية قبل السماح باستخدامهما.

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وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو خلال اجتماع حكومي "المختبرات الروسية تمكنت حتى الآن من تطوير العديد من هذه الأشياء بالتوازي، قبل كل شيء تم إنتاج لقاح "سبوتنيك V" باستخدام التقنيات الوراثية".


وأضاف موراشكو "تم تطوير لقاحين آخرين ضد فيروس كورونا يخضعان الآن للتجارب ما قبل السريرية، لدينا 3 لقاحات سابقة تم تسجيلها واعتمادها للتطعيم"

 

بترا

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