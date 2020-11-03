الثلاثاء 03-11-2020
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الثلاثاء، 03-11-2020 01:38 م

تجارب للقاح جديد يقي من كورونا والإنفلونزا في وقت واحد

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الوكيل الاخباري - بدأ مركز الأبحاث الروسي "فيكتور"، بإجراء تجارب لقاح، يقي من فيروس كورونا والإنفلونزا في وقت واحد، على الحيوانات.

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في وقت سابق، أعلن مدير مركز "فيكتور"، رينات ماكسيوتوف، إن المركز يطور لقاحًا مشتركًا يقي من عدوى فيروس كورونا والإنفلونزا.


وقال البيان، "اللقاح المرشح يخضع بالفعل لأبحاث على الحيوانات المخبرية".
وصرحت هيئة حماية المستهلك الروسية بأنه سيتم تطعيم أول المتطوعين لاختبار لقاح "إيبي فاك كورونا" (الذي ينتجه مركز فيكتور)، في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.


يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح، في وقت سابق، أن مركز فيكتور سجل اللقاح الروسي الثاني وأن اللقاح الثالث في طريقه إلى التسجيل.

 

سبوتنيك

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