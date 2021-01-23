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السبت، 23-01-2021 01:36 م

توفير اللقاح للسوق المحلي التركي

تركيا .. اتفاق لإنتاج اللقاح الروسي سبوتنيك V ضد كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - وقع صندوق الاستثمار المباشر الروسي اتفاقية مع شركة تركية رائدة في مجال تصنيع المنتجات الدوائية بشأن إنتاج لقاح سبوتنيك V المضاد لفيروس كورونا في تركيا.

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وجاء في بيان الصندوق بهذا الشان: "حجم الإنتاج المحتمل هو ملايين الجرعات سنويا من لقاح سبوتنيك V . كما تجري مناقشة مسألة احتمالية توسيع حجم الإنتاج من اللقاح في المستقبل.. سيتم توفير اللقاح لكل من السوق المحلية في تركيا ودول أخرى".

 

وأضاف البيان: "يبدي الشركاء الأتراك اهتماما كبيرا باللقاح، الذي تزيد فعاليته عن 90%".
وتزايدت مؤخرا وتيرة اعتراف الدول باللقاح الروسي الأول في مختلف قارات العالم، على الرغم المنافسة الشديدة من قبل منتجين كبار في الولايات المتحدة وبريطانيا والصين.


وكانت العديد في دول في أمريكا اللاتينية قد أجازت رسميا استخدام لقاح "سبوتنيكV"، منها، الأرجنتين وبوليفيا وباراغواي وفنزويلا، فيما انطلقت عمليات إنتاج اللقاح في البرازيل، وهي مرشحة للتوسع لتغطية احتياجات دول المنطقة.


كما انضمت مؤخرا كل من الإمارات وهنغاريا إلى قائمة الدول التي اعتمدت رسميا "سبوتنيك V" الروسي، أول لقاح مضاد لعدوى كورونا على مستوى العالم جرى تسجيله رسميا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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