هل عاد "كورونا" الى الاردن ؟ مكافحة الأوبئة يحسم الجدل !
الأربعاء، 12-11-2025
11:36 ص
https://www.alwakeelnews.com/story/753523
تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة عادل البلبيسي ان فيروس كورونا موجود بالاردن ، مستدركاً ان ذلك بنسب قليلة جداً .
اضافة اعلان
ووفق الارقام العلمية والدراسات قال البلبيسي في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري انه وبعد فحص 4 الاف عينة حتى الان تبين وجود فيروس كورونا بالاردن بالعام الحالي 2025 بنسبة 2.7 % ، وبالعام الماضي 2024 كانت النسبة 3.25 % ، بينما كنا في موجة كورونا قبل سنوات نصل الى نسبة ايجابية تصل الى 35 % .
وحول الامراض المنتشرة حاليا في الاردن اكد البلبيسي اننا بدأنا بالدخول الى فصل الشتاء وهناك انتشار لجميع انواع الفيروسات ، مؤكداً انه سيتم اتضاح تفاصيل اكثر حولها مع دخول الشتاء الى المملكة بشكل اكبر .