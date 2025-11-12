هل عاد "كورونا" الى الاردن ؟ مكافحة الأوبئة يحسم الجدل !

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة عادل البلبيسي ان فيروس كورونا موجود بالاردن ، مستدركاً ان ذلك بنسب قليلة جداً .

اضافة اعلان

ووفق الارقام العلمية والدراسات قال البلبيسي في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري انه وبعد فحص 4 الاف عينة حتى الان تبين وجود فيروس كورونا بالاردن بالعام الحالي 2025 بنسبة 2.7 % ، وبالعام الماضي 2024 كانت النسبة 3.25 % ، بينما كنا في موجة كورونا قبل سنوات نصل الى نسبة ايجابية تصل الى 35 % .