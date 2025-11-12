الأربعاء 2025-11-12 11:44 ص
 

هل عاد "كورونا" الى الاردن ؟ مكافحة الأوبئة يحسم الجدل !

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية
المركز الوطني لمكافحة الأوبئة
 
الأربعاء، 12-11-2025 11:36 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة  عادل البلبيسي ان فيروس كورونا موجود بالاردن ، مستدركاً ان ذلك بنسب قليلة جداً .

اضافة اعلان

 

ووفق الارقام العلمية والدراسات قال البلبيسي في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري انه وبعد فحص 4 الاف عينة حتى الان تبين وجود فيروس كورونا بالاردن بالعام الحالي 2025 بنسبة 2.7 % ، وبالعام الماضي 2024 كانت النسبة 3.25 % ، بينما كنا في موجة كورونا قبل سنوات نصل الى نسبة ايجابية تصل الى 35 % .

 

 

وحول الامراض المنتشرة حاليا في الاردن اكد البلبيسي اننا بدأنا بالدخول الى فصل الشتاء وهناك انتشار لجميع انواع الفيروسات ، مؤكداً انه سيتم اتضاح تفاصيل اكثر حولها مع دخول الشتاء الى المملكة بشكل اكبر .

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية وزارة الصناعة والتجارة: التعامل مع 5 قضايا لحماية الإنتاج الوطني واستقبال 16 شكوى

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

خاص بالوكيل هل عاد "كورونا" الى الاردن ؟ مكافحة الأوبئة يحسم الجدل !

قل

فن ومشاهير بعد نزاع 10 سنوات.. أول حكم لصالح أحمد عز في قضية نفقة طفلي زينة

مجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يختار لجانه الدائمة بالتوافق

56

فن ومشاهير مفاجأة في واقعة صفع عمرو دياب لشاب

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

فلسطين وزير جيش الاحتلال يقترح إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الدفاع التركية الليلة الماضية، مقتل جميع أفراد طاقم طائرة عسكرية والبالغ عددهم 20 شخصا في حادث تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا. وبحسب وكالة أنباء الأناضول، تحطمت طائرة شحن عسكرية تركية من

عربي ودولي تركيا: مقتل 20 شخصا جراء تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا

مدير الأمن العام

أخبار محلية إرادة ملكية بترفيعات في مديرية الأمن العام



 
 





الأكثر مشاهدة