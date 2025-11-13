ثلاث هزات أرضية تضرب غربي تركيا

ووفقا لوكالة أنباء “الأناضول” التركية، كانت الهزات على عمق 12.31 كيلومتر و7.89 كيلومتر.
-
أخبار متعلقة
-
الكويت: تحويل رحلات جوية إلى مطارات مجاورة بسبب الضباب
-
لافروف: أوروبا تتأهب لحرب كبرى ضد روسيا
-
مجلس الأمن يناقش اليمن والسودان اليوم
-
أفيخاي أدرعي يوجه رسالة: روقوا.. ما زلت هنا
-
الكونغرس الأميركي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
-
الصحة العالمية: مرض السل تسبب بوفاة 1,23 مليون شخص العام الماضي
-
إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب
-
وزارة التعليم المصرية تتحرك بعد واقعة "احتجاز الطلاب"