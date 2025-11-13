ثلاث هزات أرضية تضرب غربي تركيا

الوكيل الإخباري- ضربت ثلاث هزات أرضية، الأولى بقوة 4.7 درجة، والأخريان بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ولاية ” باليكسير” غربي تركيا.

ووفقا لوكالة أنباء “الأناضول” التركية، كانت الهزات على عمق 12.31 كيلومتر و7.89 كيلومتر.