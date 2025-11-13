مجلس الأمن يناقش اليمن والسودان اليوم

وفي المساء يعقد المجلس جلسة بشأن الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث يناقش الأعضاء تقرير أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن يتبعها جلسة منفصلة بشأن "السودان وجنوب السودان" يشمل أيضا الوضع في منطقة أبيي.
-
أخبار متعلقة
-
أفيخاي أدرعي يوجه رسالة: روقوا.. ما زلت هنا
-
الكونغرس الأميركي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
-
الصحة العالمية: مرض السل تسبب بوفاة 1,23 مليون شخص العام الماضي
-
إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب
-
وزارة التعليم المصرية تتحرك بعد واقعة "احتجاز الطلاب"
-
نتائج صادمة.. مواقع مؤتمرات المناخ الإلكترونية تخلّف بصمة كربونية ضخمة
-
السوداني: منفتحون على الجميع لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة
-
انتخاب الكينية فيبي اوكوا قاضية في محكمة العدل الدولية