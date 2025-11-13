الخميس 2025-11-13 08:43 ص
 

مجلس الأمن يناقش اليمن والسودان اليوم

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
 
الخميس، 13-11-2025 08:32 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة مشاورات مُغلقة بشأن اليمن.

وفي المساء يعقد المجلس جلسة بشأن الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث يناقش الأعضاء تقرير أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن يتبعها جلسة منفصلة بشأن "السودان وجنوب السودان" يشمل أيضا الوضع في منطقة أبيي.

 
 
