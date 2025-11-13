تحويلات مرورية مؤقتة على طريق عمان–السلط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة وجزئية على طريق عمان–السلط مقابل قصر العدل في محافظة البلقاء، وذلك ضمن أعمال الحفريات وصب القواعد الخرسانية في الجزيرة الوسطية.

وأوضحت الوزارة أن الأعمال ستتطلب إغلاقًا جزئيًا لحركة السير في الاتجاهين، إضافة إلى إغلاق نفق الدبابنة وتحويل حركة المرور فوق النفق خلال فترة الليل، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس 13 تشرين الثاني 2025 وحتى صباح يوم غدٍ الجمعة 14 تشرين الثاني 2025، وذلك وفقًا لظروف العمل في الموقع.



وأكدت الوزارة أنه وبالتعاون مع إدارة السير سيتم تنفيذ التحويلات المرورية المؤقتة وتزويدها بكافة متطلبات السلامة العامة لضمان انسيابية حركة المرور أثناء فترة التنفيذ.