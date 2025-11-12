الأربعاء 2025-11-12 08:28 م
 

الربيحات: تصريح سلامي مسيء للعرسان ولجميع لاعبي المنتخب وعليه الاعتذار

الأربعاء، 12-11-2025 07:31 م
الوكيل الإخباري- انتقد رئيس رابطة مشجعي النادي الفيصلي، معن الربيحات، تصريح مدرب المنتخب الوطني جمال سلامي، معتبراً أنه مستفز ومسيء لجميع لاعبي المنتخب، وخاصة ما ورد بحق اللاعب أحمد العرسان.اضافة اعلان


وقال الربيحات في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري": "يجب على المدرب تقديم اعتذار رسمي للاعبي المنتخب بعد ما قاله عن العرسان، لأن مثل هذه التصريحات تُسبب شرخاً داخل غرفة الملابس وتضرب الروح المعنوية للاعبين قبل الاستحقاقات المقبلة".

وطالب الربيحات اتحاد الكرة بضرورة مراقبة تصريحات المدرب قبل ظهوره أمام وسائل الإعلام، مؤكداً أن مسؤولية الاتحاد الحفاظ على انسجام المنتخب واستقراره، وعدم السماح بـ"تفكيك العلاقة بين اللاعبين".

وشدد على أن انتقاد الجماهير لا يأتي بدافع الهجوم على المنتخب، بل من الغيرة على النشامى، ورغبة الجميع في الظهور بشكل مشرف في أول مونديال يشارك فيه الأردن.

وأضاف: "جميع المدربين الذين قادوا المنتخب عبر التاريخ كانوا يشيدون بروح القتال لدى اللاعب الأردني، والعرسان مثال على ذلك، أما تصريح سلامي فيدل على أن الفكر الكروي والإداري لديه غير مكتمل النمو، وعليه إصلاح ما أفسده مع اللاعبين جميعاً".
 
 
