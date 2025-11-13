الخميس 2025-11-13 08:44 ص
 

مصابان برصاص الاحتلال في قباطية

الخميس، 13-11-2025 07:15 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين بعدة آليات عسكرية، وأطلقت الرصاص الحي في شارع المقاهي، ما أسفر عن إصابة شاب وطفل.اضافة اعلان


وأضافت أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع البلدة، ونشرت القناصة في شارع المقاهي ومنطقة دوار البلدية.
 
 
