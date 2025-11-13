مصابان برصاص الاحتلال في قباطية

وأضافت أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع البلدة، ونشرت القناصة في شارع المقاهي ومنطقة دوار البلدية.
