مصابان برصاص الاحتلال في قباطية

07:15 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753649 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين بعدة آليات عسكرية، وأطلقت الرصاص الحي في شارع المقاهي، ما أسفر عن إصابة شاب وطفل. اضافة اعلان





وأضافت أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع البلدة، ونشرت القناصة في شارع المقاهي ومنطقة دوار البلدية.