لافروف: أوروبا تتأهب لحرب كبرى ضد روسيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
سيرغي لافروف
 
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أوروبا تتأهب لحرب كبرى ضد روسيا، ودعا الولايات المتحدة لعدم اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد النزاع في أوكرانيا.

واعتبر لافروف، في مقابلة، أن أوروبا “تخرب كل جهود صنع السلام، وترفض الاتصالات المباشرة مع موسكو ”.

 
 
