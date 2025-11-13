لافروف: أوروبا تتأهب لحرب كبرى ضد روسيا

واعتبر لافروف، في مقابلة، أن أوروبا “تخرب كل جهود صنع السلام، وترفض الاتصالات المباشرة مع موسكو ”.
