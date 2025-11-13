لافروف: أوروبا تتأهب لحرب كبرى ضد روسيا

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أوروبا تتأهب لحرب كبرى ضد روسيا، ودعا الولايات المتحدة لعدم اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد النزاع في أوكرانيا.

