الكويت: تحويل رحلات جوية إلى مطارات مجاورة بسبب الضباب

الوكيل الإخباري- حولت هيئة الطيران المدني بدولة الكويت، اليوم الخميس، عددا من الرحلات القادمة إلى مطار الكويت الدولي، بسبب انخفاض مستوى الرؤية الناتج عن الضباب إلى مطارات في دول مجاورة، حرصا على سلامة المسافرين والطواقم الجوية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أفاد المتحدث الرسمي للطيران المدني، عبدالله الراجحي، بأن مطار الكويت الدولي يشهد حاليا حالة من الضباب الكثيف وانعدام الرؤية الأفقية إلى أقل من 100 متر، الأمر الذي يؤثر على سلامة الرحلات في الإقلاع والهبوط، ما أدى إلى تحويل عدد من الرحلات القادمة إلى المطارات في الدول المجاورة.