الخميس 2025-11-13 11:47 ص
 

الكويت: تحويل رحلات جوية إلى مطارات مجاورة بسبب الضباب

الخميس، 13-11-2025 09:56 ص

الوكيل الإخباري-    حولت هيئة الطيران المدني بدولة الكويت، اليوم الخميس، عددا من الرحلات القادمة إلى مطار الكويت الدولي، بسبب انخفاض مستوى الرؤية الناتج عن الضباب إلى مطارات في دول مجاورة، حرصا على سلامة المسافرين والطواقم الجوية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أفاد المتحدث الرسمي للطيران المدني، عبدالله الراجحي، بأن مطار الكويت الدولي يشهد حاليا حالة من الضباب الكثيف وانعدام الرؤية الأفقية إلى أقل من 100 متر، الأمر الذي يؤثر على سلامة الرحلات في الإقلاع والهبوط، ما أدى إلى تحويل عدد من الرحلات القادمة إلى المطارات في الدول المجاورة.


وأكد أن الرحلات ستستأنف تدريجيا من وإلى مطار الكويت الدولي حال تحسن الأحوال الجوية ووضوح الرؤية، مشيرا إلى أنه يتم متابعة تطورات الحالة الجوية عن كثب وسيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية.

 
 
