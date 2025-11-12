الأربعاء 2025-11-12 09:45 ص
 

ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا الأربعاء

أونصات ذهبية
أونصات ذهبية
 
الأربعاء، 12-11-2025 07:40 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفع الذهب لليوم الرابع على التوالي الأربعاء، مدعوما بتراجع الدولار وتوقعات بأن إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة وتدفق البيانات الاقتصادية سيعززان الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل.اضافة اعلان


وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4142.70 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:12 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 23 تشرين الأول الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.8% إلى 4149.20 دولارا للأوقية.

وصادق مجلس الشيوخ الأميركي الاثنين على تسوية من شأنها أن تنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مما يضع حدا لحالة الجمود المستمرة منذ أسابيع والتي أدت إلى تعطيل مساعدات غذائية لملايين المواطنين وتركت مئات الآلاف من موظفي الحكومة دون رواتب وأربكت حركة الطيران.

ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة إلى موافقة مجلس النواب، الذي قال رئيسه مايك جونسون إنه يريد التصويت عليه في أقرب وقت ممكن الأربعاء.

وسوف يُرسل الاتفاق بعد ذلك إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 68% أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

وعادة ما يستفيد الذهب، الذي لا يدر عائدا، من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ومن حالات عدم اليقين الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار للجلسة الخامسة على التوالي، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
 
 
