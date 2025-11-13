مكافحة الأوبئة: الوضع طبيعي وننصح الأردنيين بمطعوم الإنفلونزا

الوكيل الإخباري- أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، الدكتور عادل البلبيسي، أنه بدأ دخول موسم الشتاء، ومعه تزداد حالات الإصابة بالأمراض التنفسية مثل الإنفلونزا، الفيروس المخلوي، وكوفيد-19، إلى جانب فيروسات أخرى.



وقال الدكتور البلبيسي لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الإنفلونزا مرض فيروسي يصيب الجهاز التنفسي سريع العدوى، موضحًا أنه في حال إصابة شخص بالمرض قد تنتقل العدوى إلى كامل أفراد العائلة إذا لم تُتخذ الإجراءات الوقائية.



وبيّن أن الوضع الحالي طبيعي مقارنة بالعام الماضي، حيث تم أخذ 6,500 عينة العام الماضي، وأظهرت النتائج أن نسبة الإصابة بإنفلونزا A بلغت 7% ، بينما بلغت هذه السنة 1% فقط، فيما سجل الفيروس المخلوي 11% في العام الماضي مقابل أقل من 3.5% هذا الموسم، والكوفيد-19 انخفضت نسبته من 3.25% إلى 2.5%.



وأوضح أن الأمراض التنفسية عادةً تبدأ مع فصل الخريف وتستمر حتى فصل الربيع، مشيرًا إلى أن الأمطار تساعد في تخفيف نسبة الغبار والأتربة، ما يقلل من انتقال العدوى.



ونوّه البلبيسي بأن مقارنة الوضع في الأردن مع اليابان وأوروبا غير دقيقة، حيث يسود هناك انتشار واسع لإنفلونزا H3N2، بينما في الأردن السائد هو H1N1، مع احتمال ظهور H3N2 هذا العام.



وشدّد على أهمية مطعوم الإنفلونزا، داعيًا إلى البدء بأخذه مع بداية فصل الخريف، وهو متوفر لدى وزارة الصحة والقطاع الخاص، خصوصًا لكبار السن والحوامل والأطفال وذوي المناعة الضعيفة أو الأمراض المزمنة، موضحًا أنه يقي من الإصابة بالمرض أو يقلل شدة الأعراض، مع احتمال حدوث احمرار بسيط في مكان الحقن.



كما أكد البلبيسي على ضرورة الالتزام باستخدام الكمامات في الأماكن المكتظة وتقليل الاختلاط مع الآخرين، لافتًا إلى أن معظم الأمراض التنفسية تستمر لمدة لا تتجاوز أسبوعًا، وأن المضادات الحيوية لا تفيد في علاج الأمراض الفيروسية، داعيًا إلى عدم استخدامها إلا في حالات العدوى البكتيرية المؤكدة.

