تحذير امني الى جميع مالكي السيارات في الاردن

الوكيل الإخباري- تهيب ادارة السير بالاخوة السائقين ضرورة أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر اثناء القيادة على الطرقات مع بدء دخول المنخفض الجوي الذي يصاحبه تساقط الأمطار بين الحين والآخر مما قد يشكل خطر الانزلاقات ، وتدني مدى الرؤية الأفقية في عدد من المناطق.

