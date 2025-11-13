تحذير امني الى جميع مالكي السيارات في الاردن

راجين من الاخوة السائقين الانتباه الشديد والقيادة بأقل من السرعات المقررة وترك مسافة آمان كافية بين المركبات حفاظاً على سلامتهم و سلامة مستخدمي الطريق .
