الإثنين 06-09-2021
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تركيا تفرض على المواطنين غير الملقحين ضد كورونا إجراءات احترازية جديدة

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الإثنين، 06-09-2021 05:12 ص

تركيا تفرض على المواطنين غير الملقحين ضد كورونا إجراءات احترازية جديدة

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الوكيل الإخباري - تدخل في تركيا حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين إجراءات احترازية جديدة لمكافحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" تفرض على المواطنين غير الملقحين ضد المرض.

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وتشمل الإجراءات الجديدة إلزام المواطنين غير الملقحين والذين لم يتعرضوا للمرض سابقا بعرض نتائج سلبية للفحوص الخاصة بفيروس كورونا لا يتجاوز تاريخها 48 ساعة منذ دخول الحفلات الموسيقية وقاعات السينما والمسرحيات.


كما يفرض نفس الشرط على المواطنين الراغبين في تنفيذ رحلات بين المدن بواسطة وسائل النقل العام مثل الحافلات أو الطائرات أو الأنواع الأخرى.


كما سيكون على المدرسين والمعلمين في المدارس والجامعات والمعاهد الذين لم يتلقوا اللقاحات الخضوع للفحص مرتين كل الأسبوع.


واعتبارا من الاثنين يحق لجهة العمل إلزام كل العاملين لديها من الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا أو لم يتعرضوا للمرض الخضوع لاختبار "PCR" مرة في الأسبوع.


وأكدت وزارة الداخلية التركية مع ذلك أن هذه الإجراءات لن تخص السياح الأجانب، لكنها ستشمل الأجانب المقيمين في تركيا.

RT

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