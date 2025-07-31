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المفرق: محاضرة متخصصة حول الإحصاءات العامة ودورها في دعم القرار المحلي

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جانب من المحاضرة
 
الخميس، 31-07-2025 11:41 م

الوكيل الإخباري- نظمت بلدية بلعما بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس محاضرة متخصصة حول "الإحصاءات العامة ودورها في دعم القرار المحلي" .

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واستعرض الدكتور تيسير مقدادي من دائرة الإحصاءات العامة، أهمية الإحصاءات الرسمية في رسم السياسات العامة، ودورها المحوري في دعم القرارات التنموية على المستوى المحلي، من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة.


وشهدت الفعالية حضور عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية، وأعضاء المجلس البلدي، حيث أثرت المداخلات الحوارية الجلسة وساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون الإحصائي بين البلدية ودائرة الإحصاءات العامة.


وتأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز الشراكات الوطنية، وبناء قاعدة معرفية متكاملة تُسهم في تحسين الأداء المؤسسي في إعداد مخطط التنمية والاستراتيجية التي تنعكس على تطوير مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

 
 
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