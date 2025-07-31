المفرق: محاضرة متخصصة حول الإحصاءات العامة ودورها في دعم القرار المحلي

الوكيل الإخباري- نظمت بلدية بلعما بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس محاضرة متخصصة حول "الإحصاءات العامة ودورها في دعم القرار المحلي" .

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واستعرض الدكتور تيسير مقدادي من دائرة الإحصاءات العامة، أهمية الإحصاءات الرسمية في رسم السياسات العامة، ودورها المحوري في دعم القرارات التنموية على المستوى المحلي، من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة.



وشهدت الفعالية حضور عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية، وأعضاء المجلس البلدي، حيث أثرت المداخلات الحوارية الجلسة وساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون الإحصائي بين البلدية ودائرة الإحصاءات العامة.