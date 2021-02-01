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الإثنين، 01-02-2021 01:35 م

تونس .. إصابة 600 طفل أقل من عامين بكورونا

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الوكيل الاخباري - كشف مصدر طبي مسؤول في تونس، اليوم الاثنين، عن تسجيل أكثر من 600 إصابة في صفوف الأطفال أقل من عامين بفيروس "كورونا" المستجد.

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كما بيّن رئيس الجمعية التونسية لطب الأطفال، الدكتور محمد الدوعاجي، إصابة 6000 إصابة لدي الأطفال أقل من 15 عاما بالفيروس التاجي، فضلا عن تسجيل 8 وفيات، بحسب تصريحاته لإذاعة "موزاييك إف إم"، بحسب فضائية "نسمة" التونسية.

وأوضح الدوعاجي أن فيروس "كورونا" المستجد لا يتسبب عادة في وفاة الرضع والأطفال إلا في حالة إصابتهم بأمراض صدرية أو تشوهات في القلب، أو يعانون من أحد الأمراض المزمنة.

ولفت إلى أنه تم التنبيه منذ شهر مارس/ آذار بشأن إمكانية إصابة الأطفال بفيروس "كورونا" المستجد، ولكن تكون أعراضهم أخف مقارنة مع البالغين، ولكن بشريطة ألا يكونوا مصابين بأمراض صدرية، لأن ذلك يسهل انتقال الفيروس إلى الرئتين، وهنا تحدث مضاعفات قد تنتهي بالوفاة.


كما طالب رئيس الجمعية التونسية لطب الأطفال العائلات إلى عدم الاستهانة بصحة أبنائهم وحمايتهم من العدوى.


وذكر أنه يتم تسجل أسبوعيا ما بين 30 و40 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف الرضع الأقل من عامين.


وكان وزير الصحة التونسي، فوزي المهدي، كشف اليوم الاثنين، أن بلاده بصدد تصنيع لقاح أسترازينيكا البريطاني المضاد لفيروس كورونا محليا، وتوزيعه في أفريقيا.


وحول الوضع الوبائي، قال الوزير إن تونس تشهد حاليا الموجة الرابعة من الفيروس مع تسجيل عدد كبير من الوفيات والإصابات في الفترة الأخيرة.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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